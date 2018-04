El projecte Tàndem vol expandir-se a tots els sistemes educatius

Una seixantena d'alumnes van presentar ahir els seus projectes, que donaven resposta a reptes presentats per tres empreses

Actualitzada 11/04/2018 a les 11:00

Redacció Andorra la Vella

El projecte Tàndem, impulsat pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el clúster d’Educació d’Actua, s’ha incorporat aquest any en el currículum de la formació professional del sistema educatiu andorrà i el gran repte per als cursos vinents és que pugui fer-se extensiu a d’altres sistemes educatius, concretament al francès. Així ho va posar en relleu Ferran Costa, del clúster d’Educació d’Actua. Per aquest motiu, va explicar, en la final del projecte que es va celebrar ahir hi eren presents responsables de la formació professional del Lycée Comte de Foix que van poder veure “els rèdits” obtinguts en aquesta edició. Els alumnes que van prendre part en la iniciativa, una seixantena, van exposar els seus projectes, que donaven resposta a reptes presentats per tres empreses, i es van atorgar els premis als guanyadors. El Grup tancat va guanyar el primer premi amb una aplicació que ofereix la possibilitat de fer un regal.