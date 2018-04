El Govern apuja la partida per als pressupostos participatius

Els ciutadans podran proposar obres per un cost màxim de 300.000 euros

El Govern ha augmentat aquest any la partida per als pressupostos participatius de 200.000 a 300.000 euros. Així ho va explicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va presentar les bases a través de les quals els residents majors d’edat poden aportar les seves propostes per construir infraestructures que considerin necessàries i d’interès general. En la primera edició de l’any passat, el projecte guanyador va ser el pas elevat a la CG-1, a l’altura de l’Estadi Comunal, que es preveu que estigui acabat al mes de juny.

Torres va dir que amb el projecte “es vol demostrar que cada