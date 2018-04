Una trentena de persones es concentren davant l’ambaixada espanyola contra les detencions d’activistes a Catalunya

Una trentena de persones es van mobilitzar ahir al vespre davant l’ambaixada espanyola de la capital per protestar contra les detencions de membres del Comitè de Defensa de la República (CDR). L’operatiu policial, coordinat per l’Audiència Nacional, va comportar l’arrest, al matí, d’una veïna de Viladecans per part de la guàrdia civil, acusada dels delictes de rebel·lió i terrorisme per pertànyer a aquesta organització. Posteriorment va ser traslladada a Madrid. La policia espanyola també va registrar el domicili d’un home de Viladecans, absent en el moment de l’escorcoll, i l’operatiu encara es manté obert. A més, els mossos d’esquadra van

