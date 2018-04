La ministra notificarà avui als sindicats l’entrada de la llei de l’administració al Consell General

La ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, ha convocat avui la Plataforma Sindical de l’Administració per anunciar als representants dels funcionaris que Govern entrarà a tràmit la futura Llei de la Funció Pública. Ho va explicar ahir al Diari el portaveu de la plataforma i secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach. El representat sindical va manifestar la seva “tristesa” per l’actitud de la ministra en decidir entrar a tràmit la normativa sense “tenir en compte les demandes dels sindicats ni haver-hi dialogat”.

“Els sindicats mai hem estat tan ignorats i trepitjats com aquesta vegada”, va denunciar