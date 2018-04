Els alumnes guanyadors tindran un espai a la fira d'innovació tecnològica Barcelona Tech City per presentar-hi la idea

Actualitzada 10/04/2018 a les 18:56

Redacció Aixovall

Una aplicació per a hotels guanya la segona edició del projecte Tàndem. El Grup Tancat, guanyador d'aquesta edició, tindrà un espai a la fira d'start-ups tecnològiques i innovadores de Barcelona Tech City per presentar-hi la idea. El portaveu dels alumnes guanyadors, Sergi Suárez, ha assegurat a l'entrega de premis que l'experiència ha estat "molt enriquidora" i espera que el projecte "pugui ser una realitat". La idea guanyadora planteja la creació d'una aplicació i un sistema de punts de fidelització que permet al client de l'hotel gaudir d'avantatges i activitats exclusives en les seves instal·lacions.

En aquesta segona edició del projecte Tàndem han participat 61 alumnes, tutelats per 11 professors. Els grups participants han hagut de fer front als reptes plantejats per les empreses Dermantek, Hotels Plaza i Inlingua. A la presentació dels projectes finals, que ha tingut lloc a l'auditori del centre de Formació Professional d'Aixovall, ha assistit el ministre d'Educació, Enric Jover, el qual ha destacat que "el projecte Tàndem crea un vincle amb l'empresa i promou valors com el treball en equip, la transversalitat, la creativitat, la innovació o l'emprenedoria intentant donar solucions a reptes reals".