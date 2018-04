MoraBanc, millor banc d'Andorra segons Global Finance

La revista nord-americana guardona l'entitat per la millora de la banca digital i la cartera de productes

La revista especialitzada Global Finance designa MoraBanc com el millor banc d'Andorra, en la 25a edició dels premis de la publicació, segons ha informat l'entitat en un comunicat. La revista nord-americana guardona l'entitat per la millora de la banca digital i la cartera de productes que ofereix, segons han comunicat. El conseller delegat de MoraBanc, Pedro González Grau, ha agraït i valorat positivament aquest reconeixement "per l'esforç fet pel conjunt de professionals de l'entitat".

El premi al millor banc d'Andorra de Global Finance s'afegeix a d'altres que Morabanc ha rebut recentment, com el de Millor banca Comercial d'Andorra 2017 segons International Banker i Millor banc digital i millor App d'Andorra 2017 segons World Finance. En aquesta 25a edició dels premis de Global Finance també s'ha premiat entitats com CaixaBank a Espanya, Commerzbank a Alemanya, ABN Amro Bank a Holanda, UBS a Suïssa i Lloyds Bank al Regne Unit, segons ha comunicat l'entitat.