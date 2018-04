Els nous reptes i les oportunitats protagonitzaran la tercera trobada d'emprenedoria

Actualitzada 10/04/2018 a les 09:28

Els nous reptes i les oportunitats dels joves emprenedors serà l’eix central de la tercera trobada que organitza el comú d’Andorra la Vella. Es farà dissabte al Centre de Congressos de la capital i durant la jornada es parlarà sobre com emprendre de forma eficaç i eficient, l’emprenedor en l’era digital i els reptes i oportunitats. L’acte acabarà amb un networking. Hi participaran especialistes destacats com Euge Oller, màster en Emprenedoria i Gestió o Miquel Román, llicenciat en Dret, que incidiran en la importància de la comunicació com una eina clau per a l’èxit d’un projecte. També hi prendran part Joan Boluda, consultor de màrqueting o l’advocada Donna Alcalá. A més, es durà a terme una taula rodona amb els joves emprenedors andorrans Nàdia Garcia, Marta Marsà, Marc de Diego i Guillem Santacreu. Durant la presentació de l’acte el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va destacar un canvi d’enfocament i de format, amb una doble sessió de matí i de tarda. A banda, Pons va ressaltar que des del 2009 s’han repartit 118 ajudes a emprenedors en el marc del projecte Capital Jove.

