El SEP passa a formar part d'una confederació mundial de sindicats de l'ensenyament

Actualitzada 10/04/2018 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) participa des de l’1 de febrer passat a l’Internationale de l’Education (IE), una confederació que agrupa 394 sindicats de l’ensenyament dins de 171 països. L’objectiu de l’IE és difondre els fonaments d’un sindicalisme independent, fer progressar la democràcia, els drets humans i la justícia social. També vetlla per millorar les condicions de vida i de treball dels seus membres i fer progressar l’educació a través de l’acció sindical.

Aquesta adhesió permetrà al SEP participar als grans debats actuals sobre l’evolució de l’educació, tenir contacte amb altres sindicats del sector, compartir experiències i rebre assessorament per part del mateix IE. El comitè executiu del SEP valora aquesta adhesió com un “reconeixement internacional de la representativitat del SEP a nivell nacional”. David Garcia també representarà Andorra al Comitè Sindical Europeu per l’Educació.