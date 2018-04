Govern destina una partida de 300.000 euros del pressupost participatiu

A partir d'avui i fins al 8 de maig, els ciutadans podran presentar les propostes electrònicament o a través d'un ordinador instal·lat a Tràmits del Govern

Actualitzada 10/04/2018 a les 12:07

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la tècnic del departament, Mari Martínez han presentat aquest matí la segona edició del Pressupost Participatiu, que aquest any compta amb 300.000 euros per a les propostes que facin els ciutadans. Enguany s'ha decidit ampliar el pressupost, després de la primera edició celebrada l'any passat on el projecte guanyador va ser el pas elevat a la CG1 a l'alçada de l'Estadi Comunal i que va comptar amb un pressupost de 100.000 euros menys.

El ministre Torres ha anunciat que se segueix apostant per aquest projecte amb l'objectiu d'implicar la ciutadania en el pressupost del Govern, permetre al ciutadà reflexionar sobre les necessitats generals i donar a conèixer les competències del Govern. Sobre les propostes ciutadanes, Torres ha explicat que poden ser tant d'obra nova com de manteniment i ha posat com a exemple l'estabilització de murs situats a les carreteres generals, els treballs de millora en carreteres generals o la instal·lació de semàfors i càmeres de control de trànsit.

A partir d'avui i fins al 8 de maig, els ciutadans podran presentar les propostes electrònicament o a través d'un ordinador instal·lat a Tràmits del Govern. Quan es tanqui el procés, Comissió tècnica valorarà les propostes i el 22 de maig es publicaran les que han estat acceptades.

L'any passat es van recollir un total de 161 propostes, de les quals 42 van ser acceptades i van quedar reagrupades en 28. En el procés de votacions van participar més de 1.000 persones.