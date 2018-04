Andorra i Indonèsia estudien noves vies de cooperació per impulsar la relació econòmica

Actualitzada 10/04/2018 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Toni Martí, va rebre ahir al matí el viceministre d’Afers Exteriors d’Indonèsia, Abdurrahman Mohammad Fachir. En la trobada, ambdós mandataris van coincidir en la voluntat d’explorar noves vies de cooperació per impulsar les relacions econòmiques i culturals entre els dos països. En aquest sentit, segons van informar des de Govern, Martí i Fachir van parlar de temes d’interès comú, tant en l’àmbit bilateral com en el multilateral. La ministra d’Afers Exteriors del Principat, Maria Ubach, també es va reunir amb Fachir per “tractar les relacions entre els dos països així com de la participació dels dos estats en els diferents organismes internacionals”.

Així mateix, el vice-ministre indonesi va celebrar haver pogut organitzar el festival de cultura i música Colors d’Indonèsia el mes d’octubre passat a Andorra i va mostrar interès a repetir l’experiència al Principat durant els pròxims mesos. Abdurrahman Mohammad Fachir també es va trobar ahir amb el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, amb el qual, segons van apuntar des de l’Executiu, va “explorar diverses vies de col·laboració i van acordar impulsar una missió econòmica” entre ambdós països.