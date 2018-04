Campanya per aconseguir zero víctimes ciclistes

Govern llença la campanya de seguretat viària 'Andorra, territori ciclista' i treballa en la modificació del Codi de la circulació

El ciclista Purito Rodríguez és la imatge de la nova campanya de seguretat viària destinada als ciclistes, 'Andorra, territori ciclista'. Aquesta iniciativa pretén conscienciar dels perills de la carretera a totes les persones que utilitzen la bicicleta, tant professionals com aficionats i fomentar el respecte entre tots els usuaris de la via pública.

"Nosaltres possiblement som els més dèbils que circulem per la carretera. Hem de ser conscients que la carretera és un vehicle més, hem de respectar les normes de trànsit i els semàfors i senyals", ha destacat el ciclista.

"Volem conscienciar sobre l'ús de les vies als ciclistes i a la resta de vehicles", ha afirmat en la presentació de la iniciativa Jordi Torres, ministre d’Ordenament Territorial. "El nostre objectiu és tenir zero accidents ciclistes", ha afegit Torres.

El ministre també ha recordat que la política del Govern és seguir habilitant carrils d’ús exclusiu per a bicicletes en tota obra nova que es realitzi a la xarxa viària del Principat. "A Andorra viuen uns 3.000 cicloturistes, més els ciclistes que ens visiten", ha apuntat Torres.

La campanya compta amb un vídeo realitzat per Lluís Dejuan que es difondrà per les xarxes socials i la televisió andorrana.



Reforma del Codi de circulació

Govern també treballa en una modificació del Codi de circulació per millorar la seguretat dels ciclistes. "Podran circular en paral·lel i un grup de bicicletes tindrà prioritat al entrar a les rotondes", ha explicat Torres. Els ciclistes també hauran d'anar equipats per a ser vistos pels altres vehicles.