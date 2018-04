La policia incauta 49,7 grams de cocaïna i deté a dues persones

La droga, que tindria un valor d'uns 3.000 euros, es trobava fraccionada en dosis i, per tant, estaria destinada a la venda al detall

Detinguts dos homes per possessió de 49,7 grams de cocaïna i 740 euros La policia incauta un total de 55 embolcalls de droga

Actualitzada 09/04/2018 a les 12:40

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir una persona resident de 31 anys per un presumpte delicte contra la salut pública la matinada de dissabte. En un primer moment, es van trobar 9,4 grams de cocaïna i 740 euros en bitllets de 10, 20 i 50 euros en la seva possessió. Posteriorment, la policia va localitzar 40,3 grams més de cocaïna. La droga es trobava fraccionada en dosis, fet que fa pensar que probablement estaria destinada a la venda al detall. Els agents van identificar també un segon implicat, un resident de 27 anys, que també va ser detingut.

La droga comissada tindria un valor aproximadament d'uns 3.000 euros. La investigació continua oberta i la policia no descarta que es produeixin noves detencions.

Els agents van arrestar un home resident de 46 anys amb una taxa d'1,89 grams per litre en un control rutinari d'alcoholèmia i a un home de 69 anys conductor d'una motocicleta per donar positiu amb una taxa de 2,26 grams per litre i provocar un accident a Encamp. El seu vehicle va ser l'únic implicat i la segona ocupant era una dona no resident de 55 anys. Els dos van resultar ferits a causa de l'incident i el conductor serà posat a disposició judicial.

La policia va detenir ahir a la tarda un home de 30 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física, la llibertat i l'honor en l'àmbit domèstic. El detingut va tenir una disputa amb la seva parella, a qui va amenaçar en presència d'un fill menor. Finalment, un home resident de 54 anys va ser detingut a Andorra la Vella per una discussió, després d'amenaçar a una dona en el seu domicili. Quan els agents van arribar fins al lloc, el detingut va tenir una actitud molt hostil envers el cos policial a qui va proliferar injúries i amenaces.

