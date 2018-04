“Intervenim quan realment hi ha un problema”

Carles Magdaleno és el president del Club Rotary d’Andorra, organització sen­se ànim de lucre que desenvolupa projectes humanitaris arreu del món. Ahir es van cloure els actes de la trobada que han fet al Principat tots els membres del districte del sud de França, al qual pertanyen els d’Andorra.



Què significa Rotary?

El nom de Rotary explica per què cada any es canvia el president i tota la junta del club. Van rodant tots els càrrecs que hi ha dins de l’organització. Així s’evita que aquests siguin vitalicis.



Hi ha algun requisit per formar-ne part?

Només cal tenir ganes d’entrar-hi i dos padrins del