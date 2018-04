Bonet proposa la tretzena paga obligatòria per llei

La consellera independent ha presentat 97 esmenes per al Codi de relacions laborals amb l'objectiu de millorar les condicions dels treballadors del sector privat

Sílvia Bonet, consellera independent integrada dins del grup mixt, ha presentat aquest matí un total de 97 esmenes per a l'actual Codi de relacions laborals. Aquestes mesures es sol·liciten per a millorar els drets dels treballadors, ja que inclouen modificacions amb l'objectiu d'igualar les condicions laborals dels empleats del sector privat amb els de l'administració pública, de la qual n'ha destacat la tretzena paga obligatòria per llei. Així mateix, la consellera ha posat de manifest altres esmenes relacionades amb aquest sector com que l'acomiadament no causal no sigui aplicable en els contractes indefinits, que les vacances només es puguin comptabilitzar amb els 22 dies laborals, que hi hagi 12 hores de descans entre jornades, que l'hora treballada en diumenge i el torn nocturn es pagui més que la resta, i que la jornada setmanal inclogui dos dies de descans.

Respecte a les esmenes sobre igualtat i bretxa salarial, Bonet també ha declarat que s'ha d'establir l'obligatorietat de la baixa per descans de la parella legal en cas de maternitat i que s'ha de garantir que la reserva de plaça en les excedències sigui obligatòria.

