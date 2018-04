Andorra esdevé seu de proves per analitzar els efectes de l'altitud entre els esportistes

Una trentena d’esportistes francesos i catalans participen en un projecte per estudiar quins efectes té la falta d’oxigen a causa de l’altitud. L’Hotel Pic Maià i el Laboratori Europeu de Rendiment i Salut en Alçada han organitzat un projecte per estudiar la hipòxia en l’exercici físic. Per això, els esportistes que han crescut al nivell del mar són sotmesos a les mateixes avaluacions i exigències a 2.500 metres d’altitud durant quinze dies. Aquest projecte mèdic i esportiu s’emmarca dins de l’àmbit de la recerca realitzat per la Universitat de Perpinyà, que compta amb equips col·laboradors de diverses institucions dels dos