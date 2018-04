Assegura que aquest any es notaran els canvis de la reforma sanitària i que s’aconseguirà regular la reproducció assistida, tot i que recalca que s’ha de respectar el model d’estat

Advocat de professió, destaca en aquesta entrevista les fites assolides durant la legislatura (la primera que afronta com a conseller general) i defensa que DA està complint amb el seu programa de reformes.



Queda un any d’una legislatura marcada per la crisi BPA. Quin balanç en fa?

Durant dos anys va ser el monotema. Hi havia el temor de si hi havia quitança o no i si el petit treballador perdia els estalvis i anàvem al corralito. Ens va venir una cosa a sobre sense precedents que va posar en evidència el dèficit de legislació que teníem. Aquesta tensió es va traduir