El comú informa que ha enviat inspectors a controlar les activitats dels vehicles de neu per les queixes dels veïns

La corporació ha augmentat la vigilància i els controls a la zona de bordes d’Envalira després de les queixes que alguns veïns van formular el mes passat, tant pel soroll que feien les motos de neu i els buguis, com per la brutícia que deixaven. Segons el cònsol menor, David Palmitjavila, des d’aleshores “hem fet una doble tasca. Per una banda hem fet una feina de control administratiu i comercial, perquè qualsevol empresa o particular que es dediqui a les excursions en vehicles de neu tingui el permís per fer-ho i pugui fer-ho en aquesta zona, i de l’altra, les