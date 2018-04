Tres trasplantaments amb les donacions de cordó umbilical

Dels 544 parts de l’any passat es van realitzar extraccions de sang en 175

Les donacions d’unitats de sang de cordó umbilical realitzades al país han permès realitzar tres trasplantaments a l’Estat espa­nyol des de l’entrada en funcionament del programa, ara fa cinc anys. Les mostres obtingudes al país van fer possible un primer trasplantament, que va tenir lloc l’any 2014, mentre que el segon es va efectuar el 2017 i el tercer, aquest any, segons va fer públic ahir el Govern a través d’un comunicat.

Les dades proporcionades per l’executiu reflecteixen que en tot l’any passat fins a un 32% de les dones que van parir van donar unitats de sang del cordó umbilical.