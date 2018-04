L'ocupació hotelera de Setmana Santa arriba al 91% arreu del Principat

Manel Ara ho atribueix al fet que enguany les vacances han coincidit amb la temporada de neu

Els hotels del Principat van tancar la Setmana Santa amb una ocupació mitjana del 91,24%, segons les dades definitives fetes públiques ahir per la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Una xifra que, segons va explicar el president de la UHA, Manel Ara, es va aconseguir gràcies a les reserves d’última hora. “Dimarts 27 teníem una previsió d’un 85% d’ocupació mitjana per als mateixos dies i finalment va augmentar sis punts perquè els esquiadors estaven esperant fins a última hora per les previsions meteorològiques, que no eren gaire bones”, va argumentar. Ara es va congratular per haver arribat al 91% de mitjana