Proposen utilitzar el terreny per fer una gran entrada al pàrquing del Parc Central

Els comerciants de l’avinguda Riberaygua volen que l’antiga estació d’autobusos esdevingui un gran accés al pàrquing del Parc Central, amb l’objectiu que els visitants que arribin a la capital per l’avinguda Tarragona hi puguin accedir directament. L’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres recentment ha enviat una carta a la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, per tal de saber quin serà el futur de l’antiga estació d’autobusos. En declaracions al Diari, la representant dels comerciants de Riberaygua, Rosa Pascuet, va dir que estan neguitosos per la situació d’incertesa sobre el nou ús que tindrà aquest emplaçament. “Li hem