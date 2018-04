Satisfacció a la Cooperativa Interurbana per la sentència del TSJ

El ministre Cinca assegura que el nou concurs corregirà les irregularitats detectades pel Superior

El president de la Cooperativa Interurbana, Gabriel Dallerès, va congratular-se per la sentència del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que va tombar el concurs per a la concessió de les línies nacionals de transport de viatgers. I és que d’aquesta manera el Superior va donar la raó a la compa­nyia, atès que des de la Cooperativa havien recorregut perquè no estaven d’acord amb les bases. Dallerès va explicar al Diari que “tot el que sigui aclarir situacions com aquestes, descartar les coses que no estan ben analitzades i ben fetes, sempre és positiu de cara al futur”. Així, el president