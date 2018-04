Govern espera 15.600 declaracions d'IRPF i uns ingressos de 7,25 milions

La campanya de tributació ha començat avui i es prorrogarà fins a l'octubre

Actualitzada 05/04/2018 a les 17:45

Redacció Andorra la Vella

La campanya per declarar l'IRPF està en marxa des d'avui fins a l'octubre i el Govern espera rebre 15.600 declaracions i recaptar 7,25 milions d'euros, segons s'ha informat aquest matí. La previsió és que hi hagi 5.900 liquidacions a ingressar per un import de 9,5 milions i que un total de 5.100 siguin a retornar, amb una suma de 2,25 milions. A més, hi hauria 4.600 declaracions de quota zero.

El director general de Tributs, Albert Hinojosa, ha explicat que el departament ha fet 44.223 propostes de liquidació, de les quals 6.907 han de pagar i 3.757 a retornar. A més, ha fet una crida perquè els obligats tributaris no esperin a l'últim moment per fer la declaració.

Pel que fa al resultat de l'any passat, Hinojosa ha assenyalat que la recaptació total va ser de 28.401.000 euros, dels quals 10.481.000 provenen de les rendes del treball, 6.058.000 a rendes del capital mobiliari, 7.741.000 a les quotes diferencials i 810.000 a residents sense activitats lucratives.