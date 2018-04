’Audiència de Barcelona entén que l’expresident d’Orfund l’únic que buscava era que les acusacions de la querella sortissin als mitjans perquè no les sustentava res

“Si s’analitza el contingut de la querella, la major part de fets són relats sense concreció que no denuncien delictes concrets, sinó que són manifestacions o imputacions de fets al senyor Cinca que no poden tenir una finalitat més enllà de la seva difamació sent conscients que, pel càrrec públic que ocupa l’actor i pel contingut del relat, se li va a donar una publicitat que el va desprestigiar.” Aquesta és la conclusió a la qual arriba el jutjat número vint de primera instància de Barcelona en la sentència en què ha condemnat l’expresident d’Orfund Joan Samarra per calúmnies, difamacions