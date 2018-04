Els pares de Nadia Nerea seran jutjats el juny vinent per estafa

Actualitzada 05/04/2018 a les 07:06

Agències Andorra la Vella

Els pares de Nadia Nerea, la nena diagnosticada d’una malaltia estranya, la tricotiodistròfia, aniran a judici al juny per un presumpte delicte d’estafa gràcies al qual van aconseguir 1,1 milions a través de donatius. El judici es durà a terme a l’Audiència de Lleida i durarà tres dies, amb una vintena de testimonis que hi declararan, segons va avançar l’advocat Alberto Martín, lletrat de la mare, Margalida Garau, que està en llibertat amb càrrecs. Ara només pot veure la seva filla, que viu amb la seva tieta a Benissalem, els caps de setmana.

En l’escrit d’acusació, la fiscalia demana sis anys de presó per a la mare i per al pare de la nena, Fernando Blanco, acusats d’estafar els donants que van aportar diners per a trasplantaments a la menor. Els pares deien que estava en perill de mort i que necessitava operacions als Estats Units.

La fiscalia sosté que van aconseguir 1.111.317 euros, dels quals 2.707 es van destinar a tractaments. A més, el 2009 van crear l'Associació per a la Tricotiodistròfia a les Balears per obtenir finançament. Els pares van viure allà fins al 2013, quan es van traslladar a Fígols i van inscriure la nena a un col·legi d’Organyà. En una reunió van explicar la malaltia de la seva filla i van aconseguir la implicació dels veïns per obtenir més finançament.

Segons el fiscal, quan van ser detinguts, el novembre del 2016, als comptes només hi quedaven 300.000 euros. Es van identificar 5.574 transferències bancàries tot i que no es van poder esbrinar el miler de persones que van fer ingressos en efectiu ni els centenars de persones que van participar en les recaptacions a través de guardioles i subhastes. Després de la detenció, els mossos van trobar 2.180 euros en metàl·lic al seu domicili i als locals que tenien llogats a Organyà.

També que es va localitzar una col·lecció de rellotges valorada en 60.000 euros, telèfons mòbils, ordinadors, equips i instruments informàtics.