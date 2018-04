El cos català en detecta l’entrada a espais naturals protegits en zones frontereres amb el Principat

El cos d’agents rurals de la Generalitat de Catalunya va iniciar el mes passat una campanya per detectar i sancionar els conductors de motocicletes de neu que circulin per espais naturals protegits al Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Cerdanya. Es tracta de zones frontereres amb el Principat i malgrat que la campanya no està dirigida exclusivament a perseguir conductors andorrans, la cap regional dels agents rurals al Pirineu, Anna Servent, va explicar al Diari que la gran majoria d’infractors piloten motocicletes amb matrícules d’Andorra. “Aquests conductors han de saber que a Catalunya no està permès anar amb moto de