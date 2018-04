Defensa millorar les comunicacions per atreure més inversió estrangera i un turisme de qualitat

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) va presentar ahir la seva nova junta, que estarà presidida per Miquel Armengol en substitució de Marc Pantebre. Armengol, fins ara vicepresident de l’entitat, ocuparà el càrrec durant tres anys. Un temps en què, segons el nou president, “hi haurà canvis importants” als quals la nova junta haurà de fer front, com ara la nova llei de la CCIS o els canvis al sector turístic del Principat. En la seva primera compareixença davant els mitjans com a president de la Cambra, Armengol va posar en relleu la necessitat de “desenclavar el país”