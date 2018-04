Crèdit Andorrà tanca amb 51 milions de benefici el 2017

L'entitat incrementa el volum de negoci fins a 16.266 euros i destaca que el resultat s'ajusta a la previsió per canviar el model bancari i adequar-se al nou marc regulador

Actualitzada 05/04/2018 a les 12:56

Redacció Andorra la Vella

Crèdit Andorrà ha obtingut uns beneficis de 51 milions d'euros al tancament de l'any passat que s'ajusten als objectius fixats, segons ha informat el banc en un comunicat. L'entitat assenyala que aquest balanç, que representa una reducció respecte els 65 milions del 2016, va en línia amb la previsió feta per a un any que ha estat marcat pel canvis per adaptar-se al nou model bancari i per l'adequació al nou marc regulador a Andorra i a escala internacional i que les xifres els consoliden "com a banc de referència a la plaça financera andorrana", segons exposen.

El resultat del banc reflecteix un increment del volum de negoci que arriba als 16.266 milions d'euros, davant els 15.885 milions amb els quals es va tancar l'exercici del 2016. Un total de 13.658 milions corresponen a recursos de clients i 2.608 milions a la inversió creditícia. A més, des de Crèdit Andorrà es destaca que la ràtio de solvència se situa en 16,15%, per sobre del mínim legal exigit del 10%, i una ràtio de liquiditat del 61,02%, davant del mínim legal del 40%.