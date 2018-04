La manipulació de la ranura per on surten els diners permetia als lladres endur-se els bitllets

Les festes de Setmana Santa van deixar com a balanç robatoris a diferents caixers automàtics, tot i que encara no es pot determinar l’abast de l’actuació delictiva. Ni el nombre de cops, ni el de delinqüents, ni quina és la xifra furtada. Els caixers atacats es trobaven a l’exterior d’oficines, i en principi, segons les fonts consultades, més d’una entitat se’n veuria afectada. L’operativa es basava en la manipulació de les ranures per on surten els diners. La policia, segons les mateixes fonts, analitza una teoria per a la consecució del botí. Es tractaria de bloquejar el sistema de sortida