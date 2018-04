Jover inicia les reunions amb els claustres de les escoles per tancar la llei d'educació

El consell de ministres també ha aprovat el projecte de Llei d'Ocupació que té com a objectiu avançar en la modernització del sistema públic d'ocupació

Actualitzada 04/04/2018 a les 19:45

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha iniciat les reunions amb els claustres dels diferents centres educatius pel projecte de llei d'educació. El ministre, acompanyat de la directora general d'Escola Andorrana i Formació Andorrana, Ester Vilarrubla, tenen previstes al voltant de 20 reunions durant aquest mes d'abril amb l'objectiu de compartir amb el personal educatiu tota la feina que s'ha realitzat fins ara sobre el projecte de llei del Cos d'Educació. El text es troba molt avançat gràcies a les reunions que s'han anat fent des del juny del 2016. La intenció de Jover, però, és seguir recollint els comentaris dels membres dels claustres abans de donar per tancat el projecte de llei.

D'altra banda, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquesta tarda, s'ha aprovat el projecte de llei d'ocupació. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha presentat el text que té com a objectiu avançar en la modernització del sistema públic d'ocupació i que s'ha elaborat tenint en compte que la desocupació es troba amb unes xifres de persones en situació d'atur estructural. Espot, però, ha insistit en la necessitat de "seguir atorgant priotitat a les polítiques d'ocupació".

El projecte de llei preveu un sistema eficaç i capaç de fer front a situacions de desocupació, s'incorpora el foment de l'emprenedoria i l'autoocupació i, a més, s'inclouen mesures que garanteixen el dret al treball i que estableixin els principis d'igualtat, d'oportunitats.

Entre les accions d'orientació laboral, es preveuen estades d'una setmana d'experiència laboral a les empreses i s'obre la porta a què emrpeses o entitats privades duguin a terme tasques com la de la intermediació.