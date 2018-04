El tribunal considera que alguns dels punts de les bases vulneren la legalitat

La sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia ha tombat el concurs per a la concessió de les línies nacionals de transport de viatgers contra el qual havia recorregut la Cooperativa Interurbana, que no estava d’acord amb les bases. El Superior dona la raó a la companyia perquè estima que diferents requisits que s’havien inclòs en el concurs no permetien presentar una oferta amb garanties a qualsevol dels potencials licitants. El concurs, que feia tres lots segons rutes i va ser convocat l’1 de juny del 2016, va resultar desert, però les irregularitats detectades hauran de ser contemplades en la