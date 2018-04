Emplaça els treballadors a exercir el seu dret a vot les pròximes eleccions

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) va declarar ahir que el fet “que el funcionariat no participi en la vaga no vol dir que no la secundi un bon nombre de treballadors”. A través d’un comunicat, el sindicat també va criticar la valoració que va fer de la vaga de funcionaris el secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Esteve Vidal. En concret, el Sipaag contradiu les declaracions que va fer Vidal en una entrevista al Diari, on va assegurar que el 70% de funcionaris no va fer vaga. Segons els sindicalistes, les declaracions de Vidal tenien