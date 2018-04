La sentència fixa que haurà de pagar 7.000 euros al ministre per afirmar que s'havia lucrat i havia blanquejat capitals quan treballava a Orfund

Redacció Andorra la Vella

El jutjat de primera instància número 20 de Barcelona ha condemnat Joan Samarra per intromissió il·legítima a l'honor de Jordi Cinca pel 'cas Orfund'. La sentència determina que Samarra ha de pagar 7.000 euros al ministre de Finances i contractar als diaris la publicació d'una pàgina on es reprodueixi de manera íntegra la part condemnatòria del veredicte.

La causa es va iniciar per la presentació d'una demanda de Cinca contra Samarra per haver afirmat que el ministre quan treballava a Orfund havia extraviat i s'havia apropiat indegudament d'or i diamants i que s'havia lucrat personalment en perjudici de la companyia. També li havia acusat de blanquejar capitals i cobrar comissions.

La sentència desestima la part de la demanda presentada per Jordi Cinca contra Crónica Global, Carlos Quílez i Xavier Salvador per la publicació del llibre 'Diamantes sucios" per vulneració del dret a l'honor. La jutge argumenta que les afirmacions que es fan en aquest llibre fan referència a la querella que havia presentat Joan Samarra contra el ministre on li acusava d'apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals i que ha de prevaldre el dret a la informació. La sentència sosté que Cinca és una persona pública i "està sotmès tant a la crítica política com a que es publiqui informació sobre ell que pugui tenir interès públic" i considera que saber les feines i empreses on ha treballat el titular de Finances tenen interès públic.