Andbank Espanya incorpora Josep Piqué al nou consell assessor

L’ex-ministre espanyol forma part de l’òrgan consultiu per l’experiència empresarial

Andbank Espanya ha creat un nou consell assessor amb l’objectiu de consolidar-se com una de les entitats de referència en l’àmbit de la banca privada del país veí i millorar la qualitat del servei als clients. Segons van explicar ahir des d’Andbank, l’òrgan consultiu està format per “personalitats independents d’àmplia trajectòria i reconegut prestigi empresarial”. És el cas del polític i empresari espanyol Josep Piqué, escollit assessor per l’experiència en ambdós àmbits a Espanya. I és que entre el 1996 i el 2003 Piqué va ser ministre pel Partit Popular d’Indústria, d’Afers Exteriors i de Ciència i Tecnologia. A més,