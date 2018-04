Susanna Vela afirma que el Consell d'Europa avala la queixa de les minories

Actualitzada 03/04/2018 a les 06:59

Redacció Andorra la Vella

La primera secretària del PS, Susanna Vela, entén que l’informe que va presentar el Consell d’Europa la setmana passada sobre la democràcia dels poders locals i regionals al Principat “avala” les queixes de les minories, ja que “al final d’aquest expliciten que el funcionament comunal, amb el tracte de les minories, hauria de ser diferent”, encara que també posa en dubte el sistema per elaborar-lo, ja que no es van reunir amb cap representant de la minoria. “Nosaltres ens preguntem si és un bon procediment, ja que no es van reunir amb cap conseller que no fos de la majoria i creiem que sí que ho haurien d’haver fet.” En aquest sentit, Vela lamenta “la manca de representativitat que tenim al país, ja que els representants de les minories no podem anar a totes les comissions ni tampoc podem fer el seguiment necessari de l’acció de la majoria, simplement perquè no som prou”. Vela va recordar que la seva posició és “irrellevant” i per exemplificar-ho va recórrer al nom amb què se’ls coneix. “Nosaltres som minoria, no oposició. Amb això ja queda clar quin paper juguem.”

El PS celebra avui la reunió executiva, de la qual sortirà una resposta tant per a l’informe del Consell d’Europa com per a la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va dir que espera que la proposició de llei del PS sobre els comuns ni tan sols entri a tràmit.