Comissió rogatòria a Andorra per investigar el 'cas Lezo'

Actualitzada 03/04/2018 a les 06:53

Redacció Andorra la Vella

El jutge de l’Audiència Nacional espanyola Manuel García Castellón, encarregat d’instruir el cas Lezo, ha lliurat dotze comissions rogatòries per obtenir informació sobre les presumptes irregularitats comeses en el repartiment de comissions derivades de la compra de l’empresa brasilera Emissao per part del Canal Isabel II, van informar fonts jurídiques a diversos mitjans de comunicació del veí del sud. Les mateixes fonts van assenyalar que l’ajuda s’ha demanat a Andorra i també a Bèlgica, el Regne Unit, Jersey, Guernsey, Liechtenstein, Luxemburg, Suïssa, Panamà, Brasil, Colòmbia i República Dominicana.

El jutge instructor ha demanat informació fins a nou països, entre els quals Andorra, per rastrejar les presumptes comissions il·legals després de la compra d’Emissao i el patrimoni de l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González. Segons es desprèn d’un informe de la guàrdia civil que hi ha en el sumari de la trama Lezo, Pablo González, germà de l’expresident madrileny, va explicar en qualitat d’investigat davant del jutge instructor del cas que l’expresident d’Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, li va confessar el mes de novembre passat, estant tots dos en presó preventiva, l’operativa il·lícita per la qual es van repartir comissions que ascendeixen a prop de cinc milions i mig d’euros per l’adquisició de la mercantil brasilera l’any 2013.

Aquestes quantitats es van repartir entre l’expresident de la comunitat autònoma madrilenya, Rodríguez Sobrino i altres persones implicades en l’operativa per la qual l’empresa pública d’aigües va pagar 30 milions de dòlars. Aquests serien l’exdelegat del govern a Ceuta Luis Vicente Moro, l’exgerent d’Inassa Diego García Arias i l’exdirector d’una altra filial del Canal, Ramón Navarro, tots ells investigats a la causa, segons va dir l’expresident d’Inassa davant del jutge instructor.