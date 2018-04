Gairebé 2.000 persones assisteixen a la sisena edició del Sax Fest

Actualitzada 02/04/2018 a les 06:46

Clara Julià Andorra la Vella

Els organitzadors de l’Andorra Sax Fest s’han mostrat més que satisfets en el balanç de la sisena edició. Des de l’organització calculen que a cada concert hi ha hagut una assistència d’unes dues-centes persones, gairebé 2.000 en total. El director del festival, Efrem Roca, va valorar positivament l’esdeveniment: “Estem molt contents amb l’assistència als concerts, penso que s’ha doblat envers altres anys.” Roca va explicar que creuen que la gran afluència de gent ha sigut en part gràcies al turisme de Setmana Santa, “ha vingut molta gent i també es van repartir molts flyers en punts culturals de Catalunya”.

Enguany el concurs de saxo va comptar amb la participació de 34 músics d’arreu del món, que els organitzadors van alabar pel seu “alt nivell”. El director artístic del Sax Fest, Nacho Gascón, va qualificar els finalistes de “talla internacional”. Segons Gascón, “vam escoltar uns intèrprets molt madurs que van oferir un concert de primer nivell”. Des de l’organització van remarcar que el festival serveix per impulsar el saxòfon i van destacar que la manca de recursos els impedeix créixer tot i l’èxit d’aquesta edició, “sense més pressupost és difícil”. D’altra banda, els organitzadors van aprofitar l’ocasió per explicar que el model de l’Andorra Sax Fest ha servit per impulsar la creació d’un concurs internacional, una mena de lliga que comptarà amb la participació de diversos països, com ara França, Croàcia o Itàlia. S’anomenarà Sax Tour, “hi hauria una imatge comuna per a tothom i caldria pactar dates i repertoris”, va explicar Efrem Roca. El projecte encara no està desenvolupat del tot, però els directors creatius van assegurar que la seu serà a París, seguirà el format del Sax Fest i servirà per “posar Andorra en el mapa musical”.