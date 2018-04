La Cambra està ultimant el projecte que atorgarà un distintiu per premiar les botigues que “ho estiguin fent bé”

Els establiments comercials d’Andorra comptaran amb una etiqueta de qualitat que premiarà les botigues que “ho estiguin fent bé”. Ho va explicar en declaracions al Diari el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, que va avançar que el distintiu podria ser una realitat abans que acabi l’any. “Ja hem fet un concurs per trobar l’empresa que ens ajudi a fer-ho”, va explicar Pantebre, que hi va afegir que “els propers mesos estarà en marxa, però serà al final d’any quan ho tinguem si no completat, sí molt encarat”.

