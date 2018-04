Sant Julià busca una alternativa a RocRoi per al ràfting al Valira

L’empresa concessionària per explotar el circuit ha plantejat abandonar el projecte i el cònsol treballa per trobar un nou soci

La iniciativa del comú de Sant Julià de posar en marxa un circuit de ràfting al riu Valira es troba en punt mort. Les obres estan aturades, hores d’ara és impossible de saber quan es reprendran i l’empresa concessionària de l’explotació ha comunicat a la corporació que té la intenció d’abandonar el projecte. Els treballs de condicionament del riu es van licitar fa un any per un valor de 180.000 euros i havien d’estar acabats en un mes i mig. En aquest moment només s’han gastat 120.000 euros perquè hi ha tot un seguit d’aspectes que es preveien en el