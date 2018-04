Demanen tres mesos de presó condicionals per crear un doble fons al cotxe

Actualitzada 01/04/2018 a les 06:57

La fiscalia demana tres mesos de presó condicional per a un noi acusat de crear un doble fons al seu cotxe i un termini de suspensió de condemna de dos anys. El ministeri públic considera provat que el noi tenia coneixement que la solera del vehicle estava més elevada del que és habitual. A més, va afirmar que l’acusat va fer instal·lar el doble fons en un taller de Portugal després d’adquirir el vehicle ja que l’última inspecció a la ITV del Principat va ser correcta.

La defensa, en canvi, en demana l’absolució perquè diu que el processat no tenia cap coneixement del doble fons. Durant el judici, el noi va declarar que no sabia com s’havia instal·lat l’equipament al cotxe i que les reparacions que va encomanar a Portugal eren per arreglar els baixos del vehicle. Els agents van detectar les irregularitats al cotxe en un control a la frontera del riu Runer el 2016, quan el cotxe el conduïa un amic de l’acusat que anava a Barcelona.