A la banqueta després de 'caçar-la' amb 10 de grams de 'coca' al Runer

La fiscalia vol que la pena sigui de dos anys, part condicional, per consum i per tràfic

La fiscalia demana dos anys de presó, part condicional, per a una noia de nacionalitat espanyola a qui acusa d’un delicte major d’introducció i possessió de droga per al tràfic il·lícit i per un delicte menor de consum de cocaïna en un lloc públic. Durant el judici, que va tenir lloc aquesta setmana al Tribunal de Corts, el ministeri públic va defensar que la quantitat de cocaïna (10,28 grams) que es va requisar a la noia en un control a la frontera del riu Runer l’agost del 2016 també podia ser utilitzada més enllà del consum.

La fiscalia, que demana una