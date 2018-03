Actualitzada 31/03/2018 a les 06:47

El Govern ha atorgat el premi nacional a l’estudi a Joel Suresh, que ha estat guardonat amb un total de 6.773,20 euros pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. L’import inclou 3.600 euros de beca per a la residència, 400 per a desplaçament, 2.500 per a estudis i 273 per a material escolar, segons detalla el BOPA. La convocatòria de la beca es va realitzar el 30 d’agost del 2017.