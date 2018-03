Pantebre creu que la moratòria de 30 anys al tabac permetrà al sector reconvertir-se

El president de la Cambra diu que la resta ha de contribuir per reduir el seu pes dins l’economia

El president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, considera una “oportunitat” la solució que sembla que s’adoptarà en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea respecte al tabac per intentar reduir el pes que el sector té en l’economia andorrana. “Sembla, tot i que encara no tenim la seguretat que això acabarà sent així, que hi haurà aquesta moratòria de trenta anys”, va recordar Pantebre en declaracions al Diari, per afegir que “entenc que trenta anys és un període llarg de moratòria per reconvertir el sector i tot el que li penja”.

