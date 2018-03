La cònsol major creu que la recomanació del Consell d’Europa en l’informe sobre els poders locals “confirma” l’antiga demanda del comú

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va reclamar ahir que el Govern hauria de fer una llei específica per a la capital després de conèixer l’informe que va presentar dimecres passat el congrés de poders locals i regionals del Consell d’Europa, on recomanava destacar la capitalitat d’Andorra la Vella. “El reconeixement d’aquesta institució és important perquè confirma la posició del comú, que com a capital ha de tenir un estatus propi, igual que tenen la majoria de capitals europees”, va afirmar. En aquest sentit, va recordar que Andorra la Vella ja “fa temps que reivindiquem aquesta situació”, i