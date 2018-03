El risc d'allaus se situa a nivell tres sobre cinc en els vessants del Principat

Actualitzada 31/03/2018 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

El Servei de Meteorologia va informar que el risc d’allaus se situa a nivell tres arreu del Principat. Aquest nivell és indicatiu que hi pot haver despreniments

de neu fresca o recent. Segons alerta el servei, cal tenir precaució, especialment en els vessants est, oest i sud, ja que l’augment de les temperatures pot desencadenar allaus de neu humida, allaus de fons i purgues. El Servei de Meteorologia alerta que amb l’arribada del bon temps ha començat la fosa i l’aigua líquida circula per dins del mantell, un fet que pot provocar allaus de fons. Els esquiadors que circulin fora de pistes poden també desencadenar allaus a causa del trencament de plaques al seu pas.

El cos de bombers recomana tenir precaució a l’hora de fer sortides a la muntanya. Els antiincendis destaquen la importància de no sortir sols, consultar el butlletí d’allaus, planificar les rutes, consultar els mapes, anar ben equipats i avisar els familiars en cas de fer una sortida.