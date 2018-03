Dos agents del cos de bombers realitzen una formació de rescats d'hivern a Chamonix

Actualitzada 31/03/2018 a les 07:19

Redacció Andorra la Vella

Dos agents del cos de bombers s’han desplaçat aquests dies a Chamonix, a la regió francesa de l’Alta Savoia, per realitzar una formació de nivell dos en rescats de muntanya en condicions d’hivern. Ambdós són efectius del grup de rescat de muntanya (GRM). Fonts del cos antiincendis van explicar en declaracions al Diari que aquesta formació en rescats d’hivern és necessària per a tots els membres del GRM, aquests agents l’estan realitzant ara perquè han estat les darreres incorporacions al grup de rescat i prèviament havien de rebre una formació al Principat. Des del cos van confirmar que el curs es realitza a França perquè el país gal ofereix una titulació reconeguda pel ministeri d’Interior i és impartida per l’Escola de Formació de Protecció Civil francesa de Valabre. El curs es va iniciar el 25 de març i finalitza el dia 31 del mateix mes, allà els assistents aprenen, per exemple, tècniques de rescat d’allaus o rescats en paret en condicions d’hivern. Actualment el GRM està integrat per 22 membres, tots ells tenen aquest nivell 2 de formació en condicions hivernals. Finalment, el cos va explicar que hi ha més nivells de formació però no tots estan requerits, encara que el cap de la unitat del GRM els ha fet tots.