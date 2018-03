La cònsol major de la capital creu que el Govern serà "diligent" i que complirà la recomanació treballant en una llei que reconegui aquest estatus

Marsol està convençuda que es reconeixerà la capitalitat La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, durant la roda de premsa d'aquest dijous. ANA

Actualitzada 29/03/2018 a les 17:14

Redacció / Agències Andorra la Vella

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha mostrat la seva "satisfacció" per l'informe del comitè de seguiment del Congrés dels Poders Locals i Regionals del Consell d'Europa que es va aprovar dimecres a Estrasburg i que reconeix l'efectivitat de la democràcia a Andorra i la necessitat de dotar el país d'un estatus que reconegui la capitalitat. Un informe que, segons la cònsol "arriba en un bon moment" just quan s'estan debatent els canvis que cal fer a la llei de transferències. Marsol creu que el Govern serà "diligent" i que complirà la recomanació treballant en una llei que reconegui aquest estatus. La cònsol va aprofitar per recordar que aquesta és una qüestió que ja fa temps que la corporació comunal està intentant reivindicar. En aquest sentit, Marsol ha dit que "el reconeixement del Consell d'Europa confirma la posició d'Andorra la Vella" de tenir un estatus de capitalitat com el que tenen altres ciutats europees".