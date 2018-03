La gendarmeria no entrarà al país per aturar contrabandistes

El Govern ho descarta per ara, tot i que l’acord amb París preveu patrulles mixtes a la zona fronterera

Els gendarmes francesos no trepitjaran el país per patrullar de manera conjunta amb agents andorrans amb la finalitat de detenir contrabandistes prop de la frontera francoandorrana. Malgrat que diumenge entrarà en vigor el conveni de cooperació transfronterera entre Andorra i França per fer front al contraban, que entre altres mesures preveu la posada en marxa de patrulles mixtes, el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, va dir que ni agents francesos ni andorrans creuaran les fronteres per treballar conjuntament.

“De moment, no és aquesta la idea amb la qual estem treballant”, va dir Hinojosa, que va recordar