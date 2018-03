El PIB va pujar un 1,9% i es va situar en els 1.974 milions d'euros l'any 2017

Actualitzada 29/03/2018 a les 06:49

El PIB real de l’any 2017 es va situar en 1.973,6 milions augmentant un 1,9% en relació al 2016, amb un increment generalitzat de tots els grans sectors d’activitat. El PIB nominal per al 2017 va créixer un 2,8% respecte a l’any anterior, fins assolir els 2.673,7 milions, una vegada aplicada una deflactació aproximada pels efectes del nivell de preus. A partir de les dues magnituds anteriors, el PIB nominal per càpita va ser de 35.747 euros durant el 2017, amb un lleuger increment del 0,5% respecte al 2016, atès el creixement de la població estimada en el 2,3%. El PIB real per càpita de l’any 2017 va disminuir un 0,4%, situant-se en els 26.387 euros. Aquesta variació lleugerament negativa es justifica perquè l’augment de la població estimada supera en quasi mig punt el creixement real del PIB. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va dir que “s’havia avançat la difusió de les dades perquè així ho requereixen els estàndards internacionals”.