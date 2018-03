La policia francesa va detenir dimecres a Puy-en-Velay un ciutadà del departament del Loire després de cometre vàries infraccions de trànsit amb un vehicle amb matrícula andorrana.

i més no el cotxe no era robat. És l’únic que podrà al·legar un veí del departament francès del Loire després de cometre una sèrie d’infraccions de trànsit amb un turisme Seat Ibiza matriculat a Andorra que va acabar amb la seva detenció dimarts passat i amb el més que probable ingrés a presó. El conductor va ser aturat pels gendarmes de la localitat francesa de Puy-en-Velay després de rebre l’avís de diversos automobilistes que hi havia un vehicle circulant de manera perillosa a l’RN-88, a l’altura del sector de Bareques. Concretament estava fent avançaments perillosos en un tram de