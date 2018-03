La guàrdia civil el va controlar després de tenir un accident a la fugida

La guàrdia civil va detenir diumenge passat un ciutadà algerià de 29 anys per haver fugit i intentat evadir el control fiscal dels efectius de la duana de la Farga de Moles i acusat dels presumptes delictes de desobediència greu a agent de l’autoritat, contra la seguretat del trànsit i danys a la propietat privada. Els fets van tenir lloc a la mitjanit quan a l’interior del recinte duaner hi va accedir pel carril verd (el de res per declarar) un turisme Fiat Panda amb matrícula francesa, aparentment amb total normalitat. Quan un agent de la guàrdia civil va procedir